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В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:50 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935326740.html
В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе"
В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе"
К монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы, игрушки, свечи в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле",... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:50
2024-03-23T16:50
теракт в "крокус сити холле"
химки
москва
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. К монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы, игрушки, свечи в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Акция памяти в Химках объединила всех неравнодушных горожан, которые пришли почтить память погибших, поддержать пострадавших и их семьи, выразить желание помочь. "У терроризма нет национальности, поэтому прошу вас не поддаваться на провокации тех, кто пытается использовать трагедию для разжигания конфликта на национальной почве. Сейчас очень важно сплотиться, наша сила — в единстве. Искренние соболезнования родственникам погибших. Мы скорбим вместе с ними", — приводит пресс-служба слова главы Химок Дмитрия Волошина. В материале отмечается, что сразу после трагических событий в Химкинскую больницу привезли шесть пациентов, двоих из них перевели в клиники департамента здравоохранения города Москвы. Решается вопрос о переводе еще четырех пациентов. "Химчане не могли остаться в стороне. Скорбит вся страна. Это ужасная трагедия, которая произошла вчера. Химки сразу включились в процесс помощи, медицина, в первую очередь. Мгновенно были мобилизованы все врачи. Химкинская больница — одна из первых, куда начали поступать пострадавшие. С самого утра химчане пришли сдавать кровь. Нет ни одного человека, который остался в стороне от этого события. Каждый хочет помочь. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", — сказал зампредседателя Совета депутатов Александр Дряннов, его слова приводит пресс-служба администрации. Десятки жителей округа сдавали кровь для пострадавших. С самого утра они обратились в Отделение переливания крови на улице Чкалова. На данный момент больница, в которой находятся пациенты, обеспечена донорской кровью в полном объеме. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека.
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химки, москва, дмитрий волошин (глава городского округа химки), крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Химки, Москва, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе"

© Фото : администрация г.о. Химки В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе"
В Химках почтили память погибших во время теракта в Крокусе - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : администрация г.о. Химки
В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. К монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы, игрушки, свечи в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Акция памяти в Химках объединила всех неравнодушных горожан, которые пришли почтить память погибших, поддержать пострадавших и их семьи, выразить желание помочь.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
"У терроризма нет национальности, поэтому прошу вас не поддаваться на провокации тех, кто пытается использовать трагедию для разжигания конфликта на национальной почве. Сейчас очень важно сплотиться, наша сила — в единстве. Искренние соболезнования родственникам погибших. Мы скорбим вместе с ними", — приводит пресс-служба слова главы Химок Дмитрия Волошина.
В материале отмечается, что сразу после трагических событий в Химкинскую больницу привезли шесть пациентов, двоих из них перевели в клиники департамента здравоохранения города Москвы. Решается вопрос о переводе еще четырех пациентов.
"Химчане не могли остаться в стороне. Скорбит вся страна. Это ужасная трагедия, которая произошла вчера. Химки сразу включились в процесс помощи, медицина, в первую очередь. Мгновенно были мобилизованы все врачи. Химкинская больница — одна из первых, куда начали поступать пострадавшие. С самого утра химчане пришли сдавать кровь. Нет ни одного человека, который остался в стороне от этого события. Каждый хочет помочь. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", — сказал зампредседателя Совета депутатов Александр Дряннов, его слова приводит пресс-служба администрации.
Десятки жителей округа сдавали кровь для пострадавших. С самого утра они обратились в Отделение переливания крови на улице Чкалова. На данный момент больница, в которой находятся пациенты, обеспечена донорской кровью в полном объеме.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ХимкиМоскваДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Крокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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