https://ria.ru/20240323/terakt-1935326740.html

В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе"

В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Химках почтили память погибших во время теракта в "Крокусе"

К монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы, игрушки, свечи в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле",... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:50

2024-03-23T16:50

2024-03-23T16:50

теракт в "крокус сити холле"

химки

москва

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. К монументу "Сестра милосердия" в сквере Марии Рубцовой подмосковных Химок возложили цветы, игрушки, свечи в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Акция памяти в Химках объединила всех неравнодушных горожан, которые пришли почтить память погибших, поддержать пострадавших и их семьи, выразить желание помочь. "У терроризма нет национальности, поэтому прошу вас не поддаваться на провокации тех, кто пытается использовать трагедию для разжигания конфликта на национальной почве. Сейчас очень важно сплотиться, наша сила — в единстве. Искренние соболезнования родственникам погибших. Мы скорбим вместе с ними", — приводит пресс-служба слова главы Химок Дмитрия Волошина. В материале отмечается, что сразу после трагических событий в Химкинскую больницу привезли шесть пациентов, двоих из них перевели в клиники департамента здравоохранения города Москвы. Решается вопрос о переводе еще четырех пациентов. "Химчане не могли остаться в стороне. Скорбит вся страна. Это ужасная трагедия, которая произошла вчера. Химки сразу включились в процесс помощи, медицина, в первую очередь. Мгновенно были мобилизованы все врачи. Химкинская больница — одна из первых, куда начали поступать пострадавшие. С самого утра химчане пришли сдавать кровь. Нет ни одного человека, который остался в стороне от этого события. Каждый хочет помочь. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", — сказал зампредседателя Совета депутатов Александр Дряннов, его слова приводит пресс-служба администрации. Десятки жителей округа сдавали кровь для пострадавших. С самого утра они обратились в Отделение переливания крови на улице Чкалова. На данный момент больница, в которой находятся пациенты, обеспечена донорской кровью в полном объеме. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека.

химки

москва

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химки, москва, дмитрий волошин (глава городского округа химки), крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)