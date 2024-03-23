https://ria.ru/20240323/terakt-1935325108.html

Польша осудила теракт в подмосковном "Крокусе"

Польша осудила теракт в подмосковном "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Польша осудила теракт в подмосковном "Крокусе"

Польша решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле", заявил премьер-министр республики Дональд Туск на платформе X. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:43

2024-03-23T16:43

2024-03-23T16:53

теракт в "крокус сити холле"

польша

крокус

дональд туск

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Польша решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле", заявил премьер-министр республики Дональд Туск на платформе X."Польша решительно осуждает жестокое нападение на "Крокус сити холл" в Москве. Мы все скорбим вместе с семьями погибших", - написал Туск."Мы надеемся, что эта ужасная трагедия не станет ни для кого поводом для эскалации насилия и агрессии", - добавил он.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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польша

брянская область

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польша, крокус, дональд туск, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)