https://ria.ru/20240323/terakt-1935322492.html

В Орловской области усилили меры безопасности из-за теракта в "Крокусе"

В Орловской области усилили меры безопасности из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Орловской области усилили меры безопасности из-за теракта в "Крокусе"

В Орловской области повышены меры безопасности в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", усилены наряды полицейских и охрана соцобъектов, сообщили... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:34

2024-03-23T16:34

2024-03-23T16:34

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

орловская область

брянская область

москва

владимир путин

андрей клычков

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Орловской области повышены меры безопасности в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", усилены наряды полицейских и охрана соцобъектов, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Сразу же после поступления информации о террористическом акте в "Крокус сити холле" в регионе были предприняты дополнительные меры безопасности: усилены наряды полицейских, охрана социальных объектов", – отметил губернатор региона Андрей Клычков, которого цитирует пресс-служба. По словам главы региона, на фоне специальной военной операции такие события в очередной раз поднимают градус всеобщего внимания к обеспечению безопасности населения. Отмечается, что спортивные и культурно-массовые мероприятия в Орловской области отменены 23 и 24 марта и частично – 25 марта. "Это в первую очередь делается в целях безопасности жителей региона, но еще и является актом солидарности всем погибшим и пострадавшим", – пояснил Клычков, на которого ссылается пресс-служба. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T16:34 true PT2M14S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T16:34 true PT1M18S

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