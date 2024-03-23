https://ria.ru/20240323/terakt-1935322145.html

Жена погибшего в "Крокусе" челябинца рассказала, зачем муж поехал в Москву

Жена погибшего в "Крокусе" челябинца рассказала, зачем муж поехал в Москву - РИА Новости, 23.03.2024

Жена погибшего в "Крокусе" челябинца рассказала, зачем муж поехал в Москву

Серафима Баклемышева, супруга погибшего в результате террористического акта в "Крокусе" жителя Челябинской области Александра Баклемышева, рассказала РИА... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:33

2024-03-23T16:33

2024-03-23T16:34

теракт в "крокус сити холле"

москва

брянская область

россия

алексей текслер

владимир путин

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар – РИА Новости. Серафима Баклемышева, супруга погибшего в результате террористического акта в "Крокусе" жителя Челябинской области Александра Баклемышева, рассказала РИА Новости, что ее муж поехал в Москву на концерт и для того, чтобы повидаться со своим другом. Ранее пресс-служба правительства региона подтвердила гибель южноуральца, жителя Сатки Александра Баклемышева, в результате террористического акта. По поручению губернатора Алексея Текслера родственникам будет оказана вся необходимая помощь, также принято решение о выделении 1 миллиона рублей из областного бюджета. "Это мой муж. (Он) поехал с другом повидаться и на концерт сходить. С другом он должен был увидеться после концерта, переночевать у него и сегодня обратно домой", - сказала Баклемышева. Она уточнила, что местные власти уже связались с ней, в настоящее время помогают связаться с московскими властями. Также племянник Александра Семен Баклемышев пояснил РИА Новости, что его дядя с семьей жил в Сатке, работал вахтовым методом и недавно вернулся с вахты, но о том, что он планировал посетить концерт, Семен не знал. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/okhrana-1935277431.html

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брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, брянская область, россия, алексей текслер, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия