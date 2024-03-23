https://ria.ru/20240323/terakt-1935321136.html

Девять москвичей, пострадавших в "Крокусе", перевели в ведущие стационары

Девять москвичей, пострадавших в "Крокусе", перевели в ведущие стационары - РИА Новости, 23.03.2024

Девять москвичей, пострадавших в "Крокусе", перевели в ведущие стационары

Девять пациентов, жителей Москвы, пострадавших в "Крокус сити холле", переведены в ведущие многопрофильные стационары столицы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:30

2024-03-23T16:30

2024-03-23T16:39

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус

крокус сити холл

брянская область

происшествия

анастасия ракова

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Девять пациентов, жителей Москвы, пострадавших в "Крокус сити холле", переведены в ведущие многопрофильные стационары столицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Девять пациентов, жителей Москвы, которые в результате пострадали вчера в "Крокус сити холле", переведены в ведущие многопрофильные стационары Москвы. Всем им будет оказана помощь лучшими врачами столицы", - говорится в сообщении.Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для эвакуации пациентов был задействован медицинской вертолет Центра экстренной медицинской помощи."Наши врачи готовы не только оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне, но и мы стремимся сделать нахождение пациентов максимально удобным для них и их близких, чтобы им было проще их навещать в наших городских стационарах", - сказала Ракова.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T16:30 true PT1M18S

Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T16:30 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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