https://ria.ru/20240323/terakt-1935320475.html

МИД выразил признательность всем небезразличным к трагедии в "Крокусе"

МИД выразил признательность всем небезразличным к трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД выразил признательность всем небезразличным к трагедии в "Крокусе"

Россия признательна всем в мире, кто не остался безразличным перед лицом теракта в "Крокус сити холле", заявили в МИД РФ на фоне получения соболезнований из-за... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:26

2024-03-23T16:26

2024-03-23T16:26

теракт в "крокус сити холле"

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия признательна всем в мире, кто не остался безразличным перед лицом теракта в "Крокус сити холле", заявили в МИД РФ на фоне получения соболезнований из-за рубежа. "Выражаем искреннюю признательность каждому, кто не остался безразличным перед лицом трагедии", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой, распространенном МИД. Отмечается, что соболезнования с первых минут после появления информации о трагедии стали поступать от "глав государств и правительств, руководителей органов власти зарубежных стран, международных организаций, НКО, религиозных объединений, неравнодушных граждан", также "звучат заявления президентов, министров, парламентариев и общественных деятелей иностранных государств". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия