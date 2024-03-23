https://ria.ru/20240323/terakt-1935319434.html

Преднамеренное убийство гражданских неприемлемо, заявили в МИД

Преднамеренное убийство гражданских неприемлемо, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2024

Преднамеренное убийство гражданских неприемлемо, заявили в МИД

Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:22

2024-03-23T16:22

2024-03-23T16:22

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

мария захарова

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935187401_0:146:3104:1892_1920x0_80_0_0_baa6d29e101eefb59ec1d91e6bfd9ce7.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В размещенном на сайте МИД РФ документе в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле" указывается, что "преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо". "Наша страна поддерживает все усилия, направленные на противодействие международному терроризму, осуждает его во всех формах и проявлениях, где бы ни совершались террористические акты", - подчеркнула Захарова.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мария захарова, крокус сити холл