https://ria.ru/20240323/terakt-1935319063.html

Токаев в разговоре с Путиным осудил теракт в "Крокусе"

Токаев в разговоре с Путиным осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Токаев в разговоре с Путиным осудил теракт в "Крокусе"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что решительно осуждает теракт в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:20

2024-03-23T16:20

2024-03-23T16:20

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

москва

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

маргарита симоньян

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что решительно осуждает теракт в подмосковном комплексе "Крокус сити холл", и попросил передать слова сочувствия и поддержки, стороны также подтвердили намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в "Крокус Сити Холле", подчеркнул, что решительно осуждает это варварское преступление, попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. С обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество", - говорится в сообщении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T16:20 true PT1M18S

Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T16:20 true PT2M14S

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