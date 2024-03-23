https://ria.ru/20240323/terakt-1935315219.html

Алжир выступил с резким осуждением теракта в "Крокусе"

Алжир выступил с резким осуждением теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Алжир выступил с резким осуждением теракта в "Крокусе"

Алжир выступает с резким осуждением теракта в "Крокусе", выражает свою полную солидарность с Россией, заявил в субботу МИД республики. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:08

2024-03-23T16:08

2024-03-23T16:25

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

алжир (республика)

в мире

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ТУНИС, 23 мар - РИА Новости. Алжир выступает с резким осуждением теракта в "Крокусе", выражает свою полную солидарность с Россией, заявил в субботу МИД республики."Алжир решительно осуждает трусливое и подлое террористическое нападение, которому подверглась Россия… Алжир выражает полную солидарность с Россией в этих трагических обстоятельствах", - говорится в заявлении алжирского МИД.Также в тексте заявления отмечается, что произошедший теракт "напоминает международному сообществу о продолжающейся опасности терроризма" и необходимости сохранения постоянной бдительности и способности коллективной мобилизации перед лицом этой угрозы."Алжир подтверждает свою полную готовность твердо и решительно способствовать этим коллективным усилиям международного сообщества, что отражает его приверженность полной ликвидации угрозы терроризма", - говорится в заявлении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области - о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

алжир (республика)

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крокус сити холл, московская область (подмосковье), алжир (республика), в мире