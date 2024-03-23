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МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:05 23.03.2024 (обновлено: 16:18 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935313654.html
МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание
МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание - РИА Новости, 23.03.2024
МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание
Виновные, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание, будут даны необходимые правовые и политические оценки, говорится в комментарии... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:05
2024-03-23T16:18
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
происшествия
мария захарова
маргарита симоньян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА , 23 мар-РИА Новости. Виновные, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание, будут даны необходимые правовые и политические оценки, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В размещенном на сайте МИД РФ документе в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" говорится, что "российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего". "Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки", - указала Захарова.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия
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россия, крокус, происшествия, мария захарова, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Происшествия, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание

МИД РФ: виновные, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА , 23 мар-РИА Новости. Виновные, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание, будут даны необходимые правовые и политические оценки, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В размещенном на сайте МИД РФ документе в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" говорится, что "российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего". "Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки", - указала Захарова.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусПроисшествияМария ЗахароваМаргарита СимоньянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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