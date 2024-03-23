МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание
МИД РФ: виновные, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА , 23 мар-РИА Новости. Виновные, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание, будут даны необходимые правовые и политические оценки, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В размещенном на сайте МИД РФ документе в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" говорится, что "российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего". "Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки", - указала Захарова.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"