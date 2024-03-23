https://ria.ru/20240323/terakt-1935313654.html

МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание

МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание - РИА Новости, 23.03.2024

МИД России: виновные и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание

Виновные, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание, будут даны необходимые правовые и политические оценки, говорится в комментарии... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:05

2024-03-23T16:05

2024-03-23T16:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

происшествия

мария захарова

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА , 23 мар-РИА Новости. Виновные, организаторы и заказчики теракта в "Крокусе" понесут наказание, будут даны необходимые правовые и политические оценки, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В размещенном на сайте МИД РФ документе в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" говорится, что "российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего". "Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки", - указала Захарова.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, крокус, происшествия, мария захарова, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)