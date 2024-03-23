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Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Жители Тверской области возлагают цветы на площади у Обелиска Победы в память о тех, кто погиб в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:55

2024-03-23T15:55

2024-03-23T15:55

тверская область

россия

московская область (подмосковье)

тверь

игорь руденя

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жители Тверской области возлагают цветы на площади у Обелиска Победы в память о тех, кто погиб в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, уже почтили память жертв теракта сотрудники регионального ГУ МЧС России. Жители могут принести цветы, поставить свечи в память о жертвах трагедии и помолиться в храме-часовне в честь святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверской области устанавливаются траурные баннеры, а на зданиях приспускаются флаги. В Твери на экранах, расположенных на Трёхсвятской улице и у киноконцертного зала "Панорама", зажглись свечи. На телебашне филиала "Тверской ОРТПЦ" также зажжется подсветка в память о погибших. В пресс-службе напомнили, что ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией. Глава региона подчеркнул, что Тверская область готова оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий теракта. В эти выходные по решению губернатора в регионе отменены все культурные, спортивные, развлекательные и массовые мероприятия. Кроме того, по поручению Рудени заработала горячая линия по номеру "122", куда можно сообщить о родственниках, находившихся 22 марта в "Крокус Сити Холле", и получить информацию о родных и близких, которые могли оказаться в концертном зале в вечернее время. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.

россия

московская область (подмосковье)

тверь

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россия, московская область (подмосковье), тверь, игорь руденя, крокус сити холл