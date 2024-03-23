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Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:55 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935308983.html
Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Жители Тверской области возлагают цветы на площади у Обелиска Победы в память о тех, кто погиб в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:55
2024-03-23T15:55
тверская область
россия
московская область (подмосковье)
тверь
игорь руденя
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жители Тверской области возлагают цветы на площади у Обелиска Победы в память о тех, кто погиб в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, уже почтили память жертв теракта сотрудники регионального ГУ МЧС России. Жители могут принести цветы, поставить свечи в память о жертвах трагедии и помолиться в храме-часовне в честь святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверской области устанавливаются траурные баннеры, а на зданиях приспускаются флаги. В Твери на экранах, расположенных на Трёхсвятской улице и у киноконцертного зала "Панорама", зажглись свечи. На телебашне филиала "Тверской ОРТПЦ" также зажжется подсветка в память о погибших. В пресс-службе напомнили, что ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией. Глава региона подчеркнул, что Тверская область готова оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий теракта. В эти выходные по решению губернатора в регионе отменены все культурные, спортивные, развлекательные и массовые мероприятия. Кроме того, по поручению Рудени заработала горячая линия по номеру "122", куда можно сообщить о родственниках, находившихся 22 марта в "Крокус Сити Холле", и получить информацию о родных и близких, которые могли оказаться в концертном зале в вечернее время. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.
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россия, московская область (подмосковье), тверь, игорь руденя, крокус сити холл
Тверская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Тверь, Игорь Руденя, Крокус Сити Холл

Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"

© Фото : правительство Тверской области Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в Крокусе - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : правительство Тверской области
Жители Тверской области несут цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жители Тверской области возлагают цветы на площади у Обелиска Победы в память о тех, кто погиб в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, уже почтили память жертв теракта сотрудники регионального ГУ МЧС России.
© Фото : правительство Тверской области Приспущенный флаг Российской Федерации на здании правительства Тверской области
Приспущенный флаг Российской Федерации на здании правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : правительство Тверской области
Приспущенный флаг Российской Федерации на здании правительства Тверской области
Жители могут принести цветы, поставить свечи в память о жертвах трагедии и помолиться в храме-часовне в честь святого благоверного князя Михаила Тверского.
В Тверской области устанавливаются траурные баннеры, а на зданиях приспускаются флаги. В Твери на экранах, расположенных на Трёхсвятской улице и у киноконцертного зала "Панорама", зажглись свечи. На телебашне филиала "Тверской ОРТПЦ" также зажжется подсветка в память о погибших.
В пресс-службе напомнили, что ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией. Глава региона подчеркнул, что Тверская область готова оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий теракта.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
В эти выходные по решению губернатора в регионе отменены все культурные, спортивные, развлекательные и массовые мероприятия.
Кроме того, по поручению Рудени заработала горячая линия по номеру "122", куда можно сообщить о родственниках, находившихся 22 марта в "Крокус Сити Холле", и получить информацию о родных и близких, которые могли оказаться в концертном зале в вечернее время.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Тверская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)ТверьИгорь РуденяКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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