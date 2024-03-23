https://ria.ru/20240323/terakt-1935306267.html

Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Путин

Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2024

Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Путин

Все исполнители, организаторы и заказчики преступления в "Крокус сити холле" понесут справедливое наказание, это удар по России и по российскому народу, сказал... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:48

2024-03-23T15:48

2024-03-23T15:54

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все исполнители, организаторы и заказчики преступления в "Крокус сити холле" понесут справедливое наказание, это удар по России и по российскому народу, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта в Московской области. "Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их не направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Это удар по России, по нашему народу", - сказал Путин. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

московская область (подмосковье)

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владимир путин, крокус сити холл, московская область (подмосковье)