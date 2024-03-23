https://ria.ru/20240323/terakt-1935302798.html

Путин рассказал о жертвах теракта в "Крокусе"

Путин рассказал о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Путин рассказал о жертвах теракта в "Крокусе"

Наши соотечественники, в том числе дети, женщины и подростки, стали жертвами террористического акта, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:36

2024-03-23T15:36

2024-03-23T15:50

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

брянская область

москва

россия

маргарита симоньян

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Наши соотечественники, в том числе дети, женщины и подростки, стали жертвами террористического акта, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области."Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины", - сказал Путин.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

крокус сити холл, происшествия, брянская область, москва, россия, маргарита симоньян, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)