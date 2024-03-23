https://ria.ru/20240323/terakt-1935302674.html

Путин: каждого, кто стоит за терактом в "Крокусе", покарают

Путин: каждого, кто стоит за терактом в "Крокусе", покарают - РИА Новости, 23.03.2024

Путин: каждого, кто стоит за терактом в "Крокусе", покарают

Все исполнители, организаторы и заказчики преступления в "Крокус сити холле" понесут справедливое наказание, это удар по России и по российскому народу, сказал... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:36

2024-03-23T15:36

2024-03-23T15:52

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

брянская область

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все исполнители, организаторы и заказчики преступления в "Крокус сити холле" понесут справедливое наказание, это удар по России и по российскому народу, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта в Московской области."Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их не направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Это удар по России, по нашему народу", - сказал Путин.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

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брянская область

москва

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крокус, происшествия, брянская область, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва