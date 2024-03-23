https://ria.ru/20240323/terakt-1935302414.html

Террористы из "Крокуса" двинулись в сторону Украины, заявил Путин

Террористы из "Крокуса" двинулись в сторону Украины, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2024

Террористы из "Крокуса" двинулись в сторону Украины, заявил Путин

Стрелявшие в концертном зале "Крокус сити холл" двинулись в сторону Украины, где, согласно предварительным данным, для них было подготовлено "окно" для перехода РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:35

2024-03-23T15:35

2024-03-23T17:22

крокус

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

украина

происшествия

брянская область

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Стрелявшие в концертном зале "Крокус сити холл" двинулись в сторону Украины, где, согласно предварительным данным, для них было подготовлено "окно" для перехода госграницы, заявил президент России Владимир Путин."В настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокусе" в Московской области.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус, владимир путин, украина, происшествия, брянская область, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)