https://ria.ru/20240323/terakt-1935301877.html

Путин рассказал о задержанных после теракта в "Крокусе"

Путин рассказал о задержанных после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Путин рассказал о задержанных после теракта в "Крокусе"

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" задержаны 11 человек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:34

2024-03-23T15:34

2024-03-23T16:01

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" задержаны 11 человек, заявил президент России Владимир Путин."Всего задержано 11 человек, федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами", - сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Обращение Владимира Путина к россиянам >>

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брянская область

москва

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крокус, происшествия, брянская область, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин