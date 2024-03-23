https://ria.ru/20240323/terakt-1935301613.html

Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали

Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали - РИА Новости, 23.03.2024

Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали

Все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" в Московской области найдены и задержаны, заявил Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:33

2024-03-23T15:33

2024-03-23T15:46

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

владимир путин

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" в Московской области найдены и задержаны, заявил Путин в обращении к россиянам."Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта - все те, кто стрелял, убивал людей - найдены и задержаны", - сказал он.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир путин, крокус сити холл, московская область (подмосковье)