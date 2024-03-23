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Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:33 23.03.2024 (обновлено: 15:46 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935301613.html
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали - РИА Новости, 23.03.2024
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали
Все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" в Московской области найдены и задержаны, заявил Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:33
2024-03-23T15:46
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
владимир путин
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" в Московской области найдены и задержаны, заявил Путин в обращении к россиянам."Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта - все те, кто стрелял, убивал людей - найдены и задержаны", - сказал он.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
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происшествия, владимир путин, крокус сити холл, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье)
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали

Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" нашли и задержали

Кадр видео задержания причастного к теракту в "Крокусе"
Кадр видео задержания причастного к теракту в Крокусе
Кадр видео задержания причастного к теракту в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" в Московской области найдены и задержаны, заявил Путин в обращении к россиянам.
"Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта - все те, кто стрелял, убивал людей - найдены и задержаны", - сказал он.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Вчера, 12:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияВладимир ПутинКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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