https://ria.ru/20240323/terakt-1935301613.html
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали - РИА Новости, 23.03.2024
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали
Все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" в Московской области найдены и задержаны, заявил Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:33
2024-03-23T15:33
2024-03-23T15:46
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
владимир путин
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" в Московской области найдены и задержаны, заявил Путин в обращении к россиянам."Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта - все те, кто стрелял, убивал людей - найдены и задержаны", - сказал он.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, крокус сити холл, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье)
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли и задержали
Путин: всех четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" нашли и задержали