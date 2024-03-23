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Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:32 23.03.2024 (обновлено: 15:59 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935300683.html
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи - РИА Новости, 23.03.2024
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи
Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:32
2024-03-23T15:59
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле"."Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, ввести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления", - заявил он в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Обращение Владимира Путина к россиянам &gt;&gt;
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россия
московская область (подмосковье)
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владимир путин, россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи

Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи и спасателям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле".
"Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, ввести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления", - заявил он в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Обращение Владимира Путина к россиянам >>
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинРоссияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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