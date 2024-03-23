https://ria.ru/20240323/terakt-1935300683.html
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи - РИА Новости, 23.03.2024
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи
Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:32
2024-03-23T15:32
2024-03-23T15:59
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
россия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле"."Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, ввести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления", - заявил он в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Обращение Владимира Путина к россиянам >>
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владимир путин, россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Россия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи
Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи и спасателям