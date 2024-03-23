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Жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки мирных жителей, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:31 23.03.2024 (обновлено: 15:58 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935300372.html
Жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки мирных жителей, заявил Путин
Жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки мирных жителей, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2024
Жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки мирных жителей, заявил Путин
Жертвами теракта в "Крокус сити Холле" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:31
2024-03-23T15:58
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
брянская область
владимир путин
дмитрий песков
москва
россия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жертвами теракта в "Крокус сити Холле" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области."Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей", - сказал Путин в обращении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Обращение Владимира Путина к россиянам &gt;&gt;
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крокус, происшествия, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Брянская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки мирных жителей, заявил Путин

Путин: жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки невиновных мирных жителей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦветы в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Цветы в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Цветы в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жертвами теракта в "Крокус сити Холле" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области.
"Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей", - сказал Путин в обращении.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Обращение Владимира Путина к россиянам >>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пострадали 140 человек.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В результате трагедии есть жертвы.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияБрянская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковМоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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