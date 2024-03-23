https://ria.ru/20240323/terakt-1935299208.html

"Аэроэкспресс" компенсирует проезд родным погибших и пострадавших в теракте

"Аэроэкспресс" компенсирует проезд родным погибших и пострадавших в теракте - РИА Новости, 23.03.2024

"Аэроэкспресс" компенсирует проезд родным погибших и пострадавших в теракте

"Аэроэкспресс" компенсирует стоимость проезда родным и близким погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холл", которым необходимы поездки 22-24 марта,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:28

2024-03-23T15:28

2024-03-23T15:29

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

аэроэкспресс

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. "Аэроэкспресс" компенсирует стоимость проезда родным и близким погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холл", которым необходимы поездки 22-24 марта, сообщили в компании. "Компания также компенсирует стоимость проезда на поездах и экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" родным и близким погибших и пострадавших, которым необходимы поездки 22-24 марта", - говорится в сообщении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), аэроэкспресс, крокус сити холл, московская область (подмосковье), москва