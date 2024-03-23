https://ria.ru/20240323/terakt-1935296626.html

В ДНР заподозрили спецслужбы Украины в подготовке теракта в "Крокусе"

В ДНР заподозрили спецслужбы Украины в подготовке теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В ДНР заподозрили спецслужбы Украины в подготовке теракта в "Крокусе"

Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" заранее спланирован при участии украинских спецслужб, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Дениса... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:18

2024-03-23T15:18

2024-03-23T15:25

теракт в "крокус сити холле"

украина

ян гагин

в мире

крокус сити холл

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935113434_0:349:3022:2048_1920x0_80_0_0_8b5323401dfb0a850e872df1965e70a0.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" заранее спланирован при участии украинских спецслужб, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."Разумеется, это серьёзная операция. Примерно также готовили Трепову, также убили (военкора) Владлена Татарского, точно так же взорвали в автомобиле (политолога и публициста) Дашу Дугину - это все подготовленные акции, которые готовились и реализовывались ГУР МО Украины либо СБУ. И точно также, я считаю, что эта акция (теракт в "Крокусе" - ред.) опять же украинских террористов. Украина в очередной раз доказывает, что это террористическое государство", - заявил Гагин.По его словам, главные виновники теракта "сидят в кабинетах правительства" на Украине. Собеседник агентства также отметил, что украинские власти и сами берут на себя ответственность - так, председатель Совбеза Украины Алексей Данилов подтвердил косвенно причастность киевского режима к теракту в Подмосковье, указал Гагин, ссылаясь на соответствующую видеозапись в сети.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

украина

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ян гагин, в мире, крокус сити холл, донецкая народная республика, московская область (подмосковье)