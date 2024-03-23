https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html

Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе"

Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе"

Ведущие западные СМИ в субботу продолжают внимательно следить и публиковать на первых страницах новости о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", называют... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:15

2024-03-23T15:15

2024-03-23T15:15

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ведущие западные СМИ в субботу продолжают внимательно следить и публиковать на первых страницах новости о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", называют его самым страшным за последние десятилетия. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Ужасное злодеяниеМногие зарубежные издания называют теракт в Подмосковье ужаснейшим событием за последнее время, а кадры с места "кошмарнейшими". Испанская газета Pais пишет, что теракт в "Крокус сити холле" - самый страшный за последние два десятилетия. Британская газета Financial Times написала, что стрельба стала крупнейшим терактом в России по меньшей мере за последнее десятилетие. Британская газета Daily Mail также назвала теракт – одним из самых страшных злодеяний, произошедших в России за последние годы. Французская газета Libération особое внимание уделила кадрам с места трагедии. Британская Independent также пишет о "драматических видеозаписях" из концертного зала, где видно, как люди укрывались. Главный редактор австрийской газеты Standart Гудрун Харрер пишет, что "это был терроризм, чистый террор, который разрушил жизни множества людей, которые хотели провести беззаботный вечер в концертном зале". "Кадры вчерашнего вечера отличались на редкость холодной жестокостью", - отмечает немецкий журнал Spiegel. Аналогии в прошломРяд западных изданий проводят аналогии с другими масштабными терактами, произошедшими, как в России, так и в мире. "Норд-Ост" в 2002-м, Беслан в 2004-м, московское метро в 2010-м... К этому мрачному списку самых кровавых терактов и захватов заложников, совершенных в России в XXI веке, добавляется название "Крокус сити холл", - пишет французская Monde. "Некоторые характеризуют нападение как "Российский "Батаклан". Московское вечернее мероприятие для нескольких тысяч зрителей приняло кровавый оборот, когда они в массовом порядке пришли на выступление рок-группы, - отмечает другое французское издание Figaro. Теракт в концертном зале "Батаклан" в Париже произошел осенью 2015 года во время концерта, тогда погибли около 90 человек. Каталонская газета Periodico в связи с терактом в "Крокус сити холле" также вспомнила террористический акт на Дубровке и в Беслане. Соболезнования и поддержкаАмериканская газета Washington Post подчеркивает, что соболезнования от мировых лидеров в связи с произошедшим в Подмосковье лились рекой. Daily Mail пишет, что по всей России люди возлагали цветы и зажигали свечи в память о жертвах теракта. Испанская газета Pais также отмечает, что международное сообщество выразило свои соболезнования российскому народу.

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россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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россия, красногорск, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, московская область (подмосковье), происшествия