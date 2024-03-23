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Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:15 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html
Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе"
Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе"
Ведущие западные СМИ в субботу продолжают внимательно следить и публиковать на первых страницах новости о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", называют... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T15:15
2024-03-23T15:15
теракт в "крокус сити холле"
россия
красногорск
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935153486_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_fd83e0d22fbf3aa401887c0c108583ee.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ведущие западные СМИ в субботу продолжают внимательно следить и публиковать на первых страницах новости о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", называют его самым страшным за последние десятилетия. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Ужасное злодеяниеМногие зарубежные издания называют теракт в Подмосковье ужаснейшим событием за последнее время, а кадры с места "кошмарнейшими". Испанская газета Pais пишет, что теракт в "Крокус сити холле" - самый страшный за последние два десятилетия. Британская газета Financial Times написала, что стрельба стала крупнейшим терактом в России по меньшей мере за последнее десятилетие. Британская газета Daily Mail также назвала теракт – одним из самых страшных злодеяний, произошедших в России за последние годы. Французская газета Libération особое внимание уделила кадрам с места трагедии. Британская Independent также пишет о "драматических видеозаписях" из концертного зала, где видно, как люди укрывались. Главный редактор австрийской газеты Standart Гудрун Харрер пишет, что "это был терроризм, чистый террор, который разрушил жизни множества людей, которые хотели провести беззаботный вечер в концертном зале". "Кадры вчерашнего вечера отличались на редкость холодной жестокостью", - отмечает немецкий журнал Spiegel. Аналогии в прошломРяд западных изданий проводят аналогии с другими масштабными терактами, произошедшими, как в России, так и в мире. "Норд-Ост" в 2002-м, Беслан в 2004-м, московское метро в 2010-м... К этому мрачному списку самых кровавых терактов и захватов заложников, совершенных в России в XXI веке, добавляется название "Крокус сити холл", - пишет французская Monde. "Некоторые характеризуют нападение как "Российский "Батаклан". Московское вечернее мероприятие для нескольких тысяч зрителей приняло кровавый оборот, когда они в массовом порядке пришли на выступление рок-группы, - отмечает другое французское издание Figaro. Теракт в концертном зале "Батаклан" в Париже произошел осенью 2015 года во время концерта, тогда погибли около 90 человек. Каталонская газета Periodico в связи с терактом в "Крокус сити холле" также вспомнила террористический акт на Дубровке и в Беслане. Соболезнования и поддержкаАмериканская газета Washington Post подчеркивает, что соболезнования от мировых лидеров в связи с произошедшим в Подмосковье лились рекой. Daily Mail пишет, что по всей России люди возлагали цветы и зажигали свечи в память о жертвах теракта. Испанская газета Pais также отмечает, что международное сообщество выразило свои соболезнования российскому народу.
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россия
красногорск
московская область (подмосковье)
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россия, красногорск, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, московская область (подмосковье), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе"

FT: стрельба в "Крокусе" стала крупнейшим терактом в РФ за последнее десятилетие

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ведущие западные СМИ в субботу продолжают внимательно следить и публиковать на первых страницах новости о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", называют его самым страшным за последние десятилетия.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.

Ужасное злодеяние

Многие зарубежные издания называют теракт в Подмосковье ужаснейшим событием за последнее время, а кадры с места "кошмарнейшими".
Испанская газета Pais пишет, что теракт в "Крокус сити холле" - самый страшный за последние два десятилетия.
Британская газета Financial Times написала, что стрельба стала крупнейшим терактом в России по меньшей мере за последнее десятилетие.
Британская газета Daily Mail также назвала теракт – одним из самых страшных злодеяний, произошедших в России за последние годы.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пострадали 140 человек.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В результате трагедии есть жертвы.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
Французская газета Libération особое внимание уделила кадрам с места трагедии. Британская Independent также пишет о "драматических видеозаписях" из концертного зала, где видно, как люди укрывались.
Главный редактор австрийской газеты Standart Гудрун Харрер пишет, что "это был терроризм, чистый террор, который разрушил жизни множества людей, которые хотели провести беззаботный вечер в концертном зале".
"Кадры вчерашнего вечера отличались на редкость холодной жестокостью", - отмечает немецкий журнал Spiegel.

Аналогии в прошлом

Ряд западных изданий проводят аналогии с другими масштабными терактами, произошедшими, как в России, так и в мире.
"Норд-Ост" в 2002-м, Беслан в 2004-м, московское метро в 2010-м... К этому мрачному списку самых кровавых терактов и захватов заложников, совершенных в России в XXI веке, добавляется название "Крокус сити холл", - пишет французская Monde.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
"Некоторые характеризуют нападение как "Российский "Батаклан". Московское вечернее мероприятие для нескольких тысяч зрителей приняло кровавый оборот, когда они в массовом порядке пришли на выступление рок-группы, - отмечает другое французское издание Figaro. Теракт в концертном зале "Батаклан" в Париже произошел осенью 2015 года во время концерта, тогда погибли около 90 человек.
Каталонская газета Periodico в связи с терактом в "Крокус сити холле" также вспомнила террористический акт на Дубровке и в Беслане.

Соболезнования и поддержка

Американская газета Washington Post подчеркивает, что соболезнования от мировых лидеров в связи с произошедшим в Подмосковье лились рекой.
Daily Mail пишет, что по всей России люди возлагали цветы и зажигали свечи в память о жертвах теракта.
Испанская газета Pais также отмечает, что международное сообщество выразило свои соболезнования российскому народу.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрасногорскКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КрокусМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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