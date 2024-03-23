https://ria.ru/20240323/terakt-1935288302.html

Жители Армении несут цветы к посольству России в Ереване

Жители Армении несут цветы к посольству России в Ереване - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Армении несут цветы к посольству России в Ереване

Жители Армении несут венки, цветы и мягкие игрушки к зданию посольства России в Ереване в память о погибших в теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:51

2024-03-23T14:51

2024-03-23T14:55

теракт в "крокус сити холле"

россия

армения

ереван

владимир путин

маргарита симоньян

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Жители Армении несут венки, цветы и мягкие игрушки к зданию посольства России в Ереване в память о погибших в теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. У образовавшегося возле здания посольства стихийного мемориала горят свечи. Почтить память погибших к зданию дипмиссии приходят общественные и политические деятели, простые граждане. Основатель организации по защите армянских ценностей "Воля" Ваагн Чахалян заявил РИА Новости, что организация решительно осуждает теракт, считая его преступлением не только против россиян, но и человечества. По словам бывшего первого секретаря ЦК Компартии Армянской ССР, соучредителя общественного движения "Миасин" (Вместе) Арама Саргсяна, - произошедшее очень большая трагедия. "Мы здесь, чтобы выразить соболезнования и солидарность с Россией", - сказал политик. Он отметил, что террористы, совершившие это преступление, должны быть наказаны. Глава партии "Союз "Конституционное право", координатор движения "Сильная Армения с Россией за новый Союз" Айк Бабуханян пожелал мужества народу России. "Мы надеемся, что ничто не сломит, ничто не позволит врагам помешать созданию мира, который будет основан на справедливости, без нацизма, без колониализма", - сказал Бабуханян. Он добавил, что вся прогрессивная часть, критическое большинство армянского народа, всегда была и остается с Россией. Общественный деятель Мика Бадалян выразил надежду, что виновные в гибели свыше 100 человек понесут самое строгое наказание. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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https://ria.ru/20240323/terakt-1935269614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, ереван, владимир путин, маргарита симоньян, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)