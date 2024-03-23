https://ria.ru/20240323/terakt-1935287699.html

Австрия выразила соболезнования, но не осудила теракт, заметил посол России

Австрия выразила соболезнования, но не осудила теракт, заметил посол России - РИА Новости, 23.03.2024

Австрия выразила соболезнования, но не осудила теракт, заметил посол России

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский выразил признательность австрийским властям за слова сочувствия в связи с трагедией в Подмосковье, при этом дипломат обратил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:49

2024-03-23T14:49

2024-03-23T14:49

теракт в "крокус сити холле"

россия

австрия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский выразил признательность австрийским властям за слова сочувствия в связи с трагедией в Подмосковье, при этом дипломат обратил внимание на то, что до сих пор власти республики не осудили этот теракт. "МИД Австрии вчера поздно вечером был "шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве". Федеральный президент сегодня утром - "ужасными картинками нападения". Все мысли с жертвами, их близкими и российским народом, добавляет глава государства. Мы, конечно, признательны. Но ни слова о терроризме или осуждения варварского теракта…", - приводятся слова российского посла в аккаунте диппредставительства РФ в Вене в Telegram. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, австрия, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия