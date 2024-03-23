https://ria.ru/20240323/terakt-1935286758.html

Подозреваемый в теракте в "Крокусе" рассказал еще об одном бандите

Подозреваемый в теракте в "Крокусе" рассказал еще об одном бандите - РИА Новости, 23.03.2024

Подозреваемый в теракте в "Крокусе" рассказал еще об одном бандите

Задержанный по подозрению в теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье заявил, что с ним был некий Абдулло, которого он узнал по фото на допросе... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:47

2024-03-23T14:47

2024-03-23T15:15

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Задержанный по подозрению в теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье заявил, что с ним был некий Абдулло, которого он узнал по фото на допросе. Соответствующее видео разместила у себя в Telegram-канале главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Задержанный рассказал, что "с ними был" некий Абулло, с которым он познакомился в Telegram. Правоохранитель на допросе показал фото, и мужчина подтвердил, что это Абдулло.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус" Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус" 2024-03-23T14:47 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, москва, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл