https://ria.ru/20240323/terakt-1935285914.html

Премьер Кении осудил теракт в "Крокусе"

Премьер Кении осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Премьер Кении осудил теракт в "Крокусе"

Премьер-министр и глава МИД Кении Мусалия Мудавади в соцсети Х заявил, что страна решительно осуждает теракт в Подмосковье, назвав его бессмысленным... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:44

2024-03-23T14:44

2024-03-23T14:44

теракт в "крокус сити холле"

кения

брянская область

москва

дмитрий песков

маргарита симоньян

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935275309_0:268:3121:2024_1920x0_80_0_0_23ab65970edd288dc85b8a1286399f9f.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Кении Мусалия Мудавади в соцсети Х заявил, что страна решительно осуждает теракт в Подмосковье, назвав его бессмысленным варварством, он также выразил соболезнования и заявил о солидарности с народом России. В сообщении, опубликованном в соцсети Х, премьер написал, что "бессмысленная атака, совершенная в подмосковном "Крокус Сити" 22 марта 2024 года, является варварством и противоречит всем фундаментальным принципам нашей общей человечности". "Мой брат и коллега, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров, будьте уверены, что Кения решительно и недвусмысленно осуждает этот зверский акт и вместе с вами оплакивает гибель невинных людей", - добавил Мудавади. По его словам, в этих трудных обстоятельствах Кения солидарна со стойким народом и правительством России и надеется на быстрое выздоровление всех, кто пострадал от этого "гнусного нападения". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935262372.html

кения

брянская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кения, брянская область, москва, дмитрий песков, маргарита симоньян, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия