https://ria.ru/20240323/terakt-1935278323.html

Житель Челябинской области погиб при теракте в "Крокусе"

Житель Челябинской области погиб при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Житель Челябинской области погиб при теракте в "Крокусе"

Житель Челябинской области погиб в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, помощь родственникам будет оказана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:18

2024-03-23T14:18

2024-03-23T14:18

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

челябинская область

брянская область

крокус сити холл

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар – РИА Новости. Житель Челябинской области погиб в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, помощь родственникам будет оказана, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Подтверждаем гибель южноуральца из Сатки в результате террористического акта в "Крокус сити холле". По поручению губернатора Алексея Текслера родственникам будет оказана вся необходимая помощь. Также принято решение о выделении 1 миллиона рублей из областного бюджета", - сказали в пресс-службе. В правительстве регионе выразили глубочайшие соболезнования семье погибшего. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Как заявляли в ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), челябинская область, брянская область, крокус сити холл