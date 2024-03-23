https://ria.ru/20240323/terakt-1935278140.html

Силовики не пострадали при задержании участвовавших в теракте в "Крокусе"

Силовики не пострадали при задержании участвовавших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Силовики не пострадали при задержании участвовавших в теракте в "Крокусе"

При проведении спецоперации по задержанию в Брянской области террористов, участвовавших в атаке на "Крокус сити холл", ни один из силовиков не пострадал,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:18

2024-03-23T14:18

2024-03-23T14:18

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

россия

рамзан кадыров

маргарита симоньян

крокус

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар - РИА Новости. При проведении спецоперации по задержанию в Брянской области террористов, участвовавших в атаке на "Крокус сити холл", ни один из силовиков не пострадал, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в задержании участвовали дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану государственной границы России с Украиной бойцы полка "Ахмат-Россия" совместно с Центром специального назначения ФСБ. "С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 2024-03-23T14:18 true PT3M00S

Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T14:18 true PT2M14S

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