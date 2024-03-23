https://ria.ru/20240323/terakt-1935277193.html

Белоруссия готова подставить России плечо, заявил посол Крутой

Белоруссия готова подставить России плечо, заявил посол Крутой - РИА Новости, 23.03.2024

Белоруссия готова подставить России плечо, заявил посол Крутой

Белоруссия готова "в любом формате" подставить России плечо в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:15

2024-03-23T14:15

2024-03-23T14:15

теракт в "крокус сити холле"

россия

белоруссия

брянская область

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Белоруссия готова "в любом формате" подставить России плечо в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. Слова дипломата приводит Sputnik Беларусь."Важным вопросом является оказание российским специалистам всей необходимой помощи. Такая помощь предложена по линии медицинских органов Беларуси, начиная от министра, руководителей наших больниц. Мы готовы подставить плечо в любом формате", - приводит слова Крутого агентство. Посол также сообщил, что в связи с терактом активное взаимодействие осуществляется по линии специальных служб Белоруссии и России. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, брянская область, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия