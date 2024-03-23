https://ria.ru/20240323/terakt-1935276605.html

В Самарской области объявили двухдневный траур после теракта в "Крокусе"

В Самарской области объявили двухдневный траур после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Самарской области объявили двухдневный траур после теракта в "Крокусе"

Двухдневный траур объявлен в Самарской области в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", следует из постановления главы региона Дмитрия Азарова,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:13

2024-03-23T14:13

2024-03-23T14:13

теракт в "крокус сити холле"

самарская область

происшествия

брянская область

москва

владимир путин

дмитрий азаров

дмитрий песков

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САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Двухдневный траур объявлен в Самарской области в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", следует из постановления главы региона Дмитрия Азарова, размещенного на сайте правительства области. "В связи с трагическими событиями, приведшими к человеческим жертвам в Белгородской и Московской областях, террористическими обстрелами западных приграничных субъектов Российской Федерации и в целях выражения солидарности с пострадавшими, постановляю объявить траур на территории Самарской области 23 и 24 марта 2024 года", - говорится в документе. В эти дни в регионе также ограничили проведение массовых спортивных, культурных и увеселительных мероприятий. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T14:13 true PT2M14S

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