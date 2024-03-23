Путин проинформировал Лукашенко о задержании участников теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил любую необходимую помощь в связи с терактом в "Крокус сити холле", а российский лидер проинформировал о задержании террористов, сообщили в пресс-службе Кремля."Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину и выразил глубокие соболезнования в связи с чудовищным террористическим актом в "Крокус Сити Холл", передал слова поддержки и сочувствия родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подчеркнуто, что граждане Белоруссии солидарны с народом России в этот скорбный час. Предложена любая необходимая помощь", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин проинформировал Лукашенко о задержании террористов, участвовавших в атаке в "Крокусе", и о действиях следствия. Кроме того, лидеры подтвердили готовность к продолжению тесного взаимодействия в борьбе с терроризмом.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Путин проинформировал Лукашенко о задержании участников теракта в "Крокусе"
Путин проинформировал Лукашенко о задержании всех участников теракта в "Крокусе"
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил любую необходимую помощь в связи с терактом в "Крокус сити холле", а российский лидер проинформировал о задержании террористов, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину и выразил глубокие соболезнования в связи с чудовищным террористическим актом в "Крокус Сити Холл", передал слова поддержки и сочувствия родным погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Подчеркнуто, что граждане Белоруссии солидарны с народом России в этот скорбный час. Предложена любая необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин проинформировал Лукашенко о задержании террористов, участвовавших в атаке в "Крокусе", и о действиях следствия. Кроме того, лидеры подтвердили готовность к продолжению тесного взаимодействия в борьбе с терроризмом.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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