https://ria.ru/20240323/terakt-1935274062.html

Премьер Греции осудил теракт в подмосковном "Крокусе"

Премьер Греции осудил теракт в подмосковном "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Премьер Греции осудил теракт в подмосковном "Крокусе"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил террористический акт, произошедший в подмосковном "Крокус сити холле", заявив, что греческое правительство... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:05

2024-03-23T14:05

2024-03-23T14:05

теракт в "крокус сити холле"

греция

брянская область

москва

кириакос мицотакис

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил террористический акт, произошедший в подмосковном "Крокус сити холле", заявив, что греческое правительство "выступает против авторитаризма государств и лидеров" и против "насилия под предлогом религиозных различий". "Правительство и все греки осуждают жестокую террористическую атаку против невинных российских граждан. Как последовательно мы выступаем против агрессии и авторитаризма государств и лидеров, так и выступаем против жестокого насилия, совершаемого под предлогом религиозных или расовых различий", - написал Мицотакис в своем аккаунте в соцсети Х. "Мы вместе со свободой, демократией и культурой. И наши мысли - с семьями погибших и народом России, который скорбит о своих детях", - написал премьер Греции. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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греция

брянская область

москва

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греция, брянская область, москва, кириакос мицотакис, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф)