https://ria.ru/20240323/terakt-1935273727.html

Жители Пензы несут цветы в память о жертвах теракта в Подмосковье

Жители Пензы несут цветы в память о жертвах теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Пензы несут цветы в память о жертвах теракта в Подмосковье

Жители Пензенской области приносят к импровизированному мемориалу у Дома молодежи цветы в память о погибших в теракте в Подмосковье, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:04

2024-03-23T14:04

2024-03-23T14:05

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

брянская область

пенза

владимир путин

олег мельниченко

дмитрий песков

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САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости. Жители Пензенской области приносят к импровизированному мемориалу у Дома молодежи цветы в память о погибших в теракте в Подмосковье, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Пензенцы скорбят по жертвам террористического акта в подмосковном "Крокус Сити Холле"... К дому молодежи, где активисты сделали импровизированный мемориал, наши земляки несут цветы. В знак скорби приспущены флаги на государственных и муниципальных учреждениях", - написал он. Правительство региона в Telegram-канале уточняет, что неравнодушные пензенцы приносят цветы, свечи и мягкие игрушки. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человека. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), брянская область, пенза, владимир путин, олег мельниченко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)