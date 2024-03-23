https://ria.ru/20240323/terakt-1935272628.html

МИД Филиппин назвал теракт в "Крокусе" чудовищным нападением

МИД Филиппин назвал теракт в "Крокусе" чудовищным нападением - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Филиппин назвал теракт в "Крокусе" чудовищным нападением

Филиппины осудили "чудовищное нападение" на "Крокус сити холл" в Красногорске и выразили соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:01

2024-03-23T14:01

2024-03-23T14:01

теракт в "крокус сити холле"

в мире

филиппины

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Филиппины осудили "чудовищное нападение" на "Крокус сити холл" в Красногорске и выразили соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении МИД страны. "Филиппины решительно осуждают чудовищное нападение на "Крокус холл" в Москве 22 марта 2024 года, в результате которого погибли ни в чем не повинные люди, <…> были ранены и был нанесен значительный материальный ущерб. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном МИД в социальной сети X. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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филиппины

московская область (подмосковье)

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в мире, филиппины, крокус сити холл, московская область (подмосковье)