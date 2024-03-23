Симоньян опубликовала видео с главарем теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала еще одно видео с подозреваемым в теракте в "Крокус сити холле", назвала его главарем, он говорит по-таджикски."А вот главарь упырей. Этого вы еще не видели", - подписала она видео.Задержанный на видео говорит по-таджикски, его слова переводит женщина.По его словам, они жили в хостеле, который находился "в Дмитровке на трассе". Задержанный рассказал, что они купили машину, "хотели работать в такси". Среди людей, с которым он общался, называет имена, звучащие как "Абдулло" и "Мухаммад".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Брянская область, Москва, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Симоньян опубликовала видео с главарем теракта в "Крокусе"
Симоньян: главарь теракта в "Крокусе" говорил по-таджикски
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала еще одно видео с подозреваемым в теракте в "Крокус сити холле", назвала его главарем, он говорит по-таджикски.
"А вот главарь упырей. Этого вы еще не видели", - подписала она видео.
Задержанный на видео говорит по-таджикски, его слова переводит женщина.
По его словам, они жили в хостеле, который находился "в Дмитровке на трассе". Задержанный рассказал, что они купили машину, "хотели работать в такси". Среди людей, с которым он общался, называет имена, звучащие как "Абдулло" и "Мухаммад".
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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