https://ria.ru/20240323/terakt-1935270053.html

Жители Луганска почтили память жертв теракта в "Крокусе"

Жители Луганска почтили память жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Луганска почтили память жертв теракта в "Крокусе"

Жители Луганска несут цветы в знак поддержки пострадавших и семей погибших в "Крокус сити холле", в городе появились экраны с надписями "Скорбим. 22.03.2024",... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:51

2024-03-23T13:51

2024-03-23T14:03

теракт в "крокус сити холле"

луганск

брянская область

москва

владимир путин

анна сорока

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Жители Луганска несут цветы в знак поддержки пострадавших и семей погибших в "Крокус сити холле", в городе появились экраны с надписями "Скорбим. 22.03.2024", передает корреспондент РИА Новости. Стихийный мемориал образовался в центре Луганска у Храма в честь иконы Божьей матери "Умиление". Идут обычные жители, представители общественных и молодежных организаций, в том числе "Юнармии". "Не могут они воевать с нами на поле боя, поэтому так, хотят изнутри. Но это не сломит нас. Вся Россия сейчас скорбит и мы", - сказала журналистам жительница города Валерия. Руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока подчеркнула, что весь Донбасс скорбит вместе с народом России. "Десять лет жизни в Донбассе, к сожалению, доказывает, что беда приходит неожиданно. И безусловно вчерашний вечер в городе Москва доказал, что нельзя забывать о том, что враг не расслабляется, что враг напряжен и всегда думает, как сделать побольнее и ударить так, чтобы мы не могли предугадать этот удар. Москва, мы с тобой. Луганская Народная Республика скорбит", - сказала журналистам Сорока. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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https://ria.ru/20240323/nalchik-1935267100.html

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Мемориал в Луганске в память о жертвах теракта в "Крокусе" Мемориал в Луганске в память о жертвах теракта в "Крокусе" 2024-03-23T13:51 true PT1M28S

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Дарья Буймова

луганск, брянская область, москва, владимир путин, анна сорока, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), общество