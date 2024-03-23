https://ria.ru/20240323/terakt-1935268450.html

Канцлер Австрии выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в теракте

Канцлер Австрии выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Канцлер Австрии выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в теракте

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в теракте в Подмосковье, заявив, что все потрясены... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:45

2024-03-23T13:45

2024-03-23T14:02

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

австрия

карл нехаммер

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935117582_0:301:3077:2032_1920x0_80_0_0_9d8c63a5cbc2d107be67a148ae14a609.jpg

ВЕНА, 23 мар — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в теракте в Подмосковье, заявив, что все потрясены ужасными кадрами, дошедшими до австрийской стороны из России. "Мы все потрясены ужасными кадрами теракта, дошедшими до нас из Москвы. Наши мысли - с семьями погибших и пострадавших", - написал канцлер.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, австрия, карл нехаммер, крокус сити холл