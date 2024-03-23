https://ria.ru/20240323/terakt-1935265076.html
Террористу из "Крокуса" предлагали полмиллиона рублей за убийство
Террористу из "Крокуса" предлагали полмиллиона рублей за убийство - РИА Новости, 23.03.2024
Террористу из "Крокуса" предлагали полмиллиона рублей за убийство
Задержанный по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье заявил, что застрелил людей за деньги, видеозапись допроса опубликовала главред... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T13:30
2024-03-23T13:30
2024-03-23T14:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
брянская область
маргарита симоньян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
александр бортников
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Задержанный по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье заявил, что застрелил людей за деньги, видеозапись допроса опубликовала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."В "Крокусе" застрелил людей <...> за деньги", — сказал преступник, отвечая на вопросы, что он делал в концертном зале и зачем.Сначала задержанный заявил, что ему должны были заплатить полмиллиона рублей. По его словам, на карту перевели только половину обещанной суммы."Он (куратор. — Прим. ред.) написал, где-то миллион рублей обещал", — позднее рассказал мужчина об обещанной за убийства сумме.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар. По последним данным, погибли 143 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Преступники имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
2024-03-23T13:30
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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
2024-03-23T13:30
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РИА Новости
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происшествия, крокус сити холл, брянская область, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, красногорск, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Брянская область, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Александр Бортников, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
Террористу из "Крокуса" предлагали полмиллиона рублей за убийство
Задержанный за теракт в "Крокусе" заявил, что ему предлагали 500 тысяч рублей