https://ria.ru/20240323/terakt-1935265076.html

Террористу из "Крокуса" предлагали полмиллиона рублей за убийство

Террористу из "Крокуса" предлагали полмиллиона рублей за убийство - РИА Новости, 23.03.2024

Террористу из "Крокуса" предлагали полмиллиона рублей за убийство

Задержанный по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье заявил, что застрелил людей за деньги, видеозапись допроса опубликовала главред... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:30

2024-03-23T13:30

2024-03-23T14:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

брянская область

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

александр бортников

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Задержанный по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье заявил, что застрелил людей за деньги, видеозапись допроса опубликовала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."В "Крокусе" застрелил людей <...> за деньги", — сказал преступник, отвечая на вопросы, что он делал в концертном зале и зачем.Сначала задержанный заявил, что ему должны были заплатить полмиллиона рублей. По его словам, на карту перевели только половину обещанной суммы."Он (куратор. — Прим. ред.) написал, где-то миллион рублей обещал", — позднее рассказал мужчина об обещанной за убийства сумме.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар. По последним данным, погибли 143 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Преступники имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 2024-03-23T13:30 true PT3M00S

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T13:30 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крокус сити холл, брянская область, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, красногорск, московская область (подмосковье)