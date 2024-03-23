https://ria.ru/20240323/terakt-1935263785.html

В Верхневолжье заработала горячая линия в связи с трагедией в "Крокусе"

В Верхневолжье заработала горячая линия в связи с трагедией в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Верхневолжье заработала горячая линия в связи с трагедией в "Крокусе"

В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени открыта горячая линия по номеру "122" для оказания необходимой помощи людям в связи с трагедией в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:27

2024-03-23T13:27

2024-03-23T13:27

тверская область

происшествия

красногорск

игорь руденя

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени открыта горячая линия по номеру "122" для оказания необходимой помощи людям в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба правительства региона. На линии в круглосуточном режиме работают специалисты медицины катастроф, которые обладают специализированными знаниями и навыками действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Обратившиеся могут получить информацию о родных и близких, которые могли находиться в концертном зале "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта, а также сообщить о родственниках, находившихся в здании в это время и до сих пор не вышедших на связь. По данным пресс-службы, при необходимости жителям Тверской области оказывается психологическая помощь. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 115 человек.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/tver-1935239531.html

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногорск, игорь руденя, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)