Жители Екатеринбурга несут цветы к мемориалу погибшим в "Крокусе"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Жители Екатеринбурга начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", траурные надписи появились и на медиаэкранах уральской столицы, передает корреспондент РИА Новости. Стихийный мемориал в знак траура после теракта в "Крокус сити холле" появился на Площади 1905 года в центре Екатеринбурга. Люди с самого утра несут к памятнику Ленину мягкие игрушки, цветы, траурные ленты и лампадки со свечами. "Каждый человек обязан сегодня выразить какие-то слова соболезнования, слова поддержки тем людям, которые пострадали в этой ситуации. Единственное, что мы сейчас можем сделать, - прийти, возложить цветы и почтить память тех, кто, к сожалению, ушел от нас в ходе такого ужасного события, как международный терроризм. Я надеюсь, что все виновные понесут наказание и справедливость восторжествует", - поделилась с журналистами студентка Уральского федерального университета Екатерина Платонова. На городских билбордах убрали рекламу, вместо нее на медиаэкранах появились изображения со свечой памяти. Так, траурные рекламные щиты замечены не только в центре города, но и вдоль автомагистралей по всему Екатеринбургу и в аэропорту "Кольцово". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 90 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Медиаэкран "Скорбим" в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Жители Екатеринбурга начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", траурные надписи появились и на медиаэкранах уральской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Стихийный мемориал в знак траура после теракта в "Крокус сити холле" появился на Площади 1905 года в центре Екатеринбурга. Люди с самого утра несут к памятнику Ленину мягкие игрушки, цветы, траурные ленты и лампадки со свечами.
"Каждый человек обязан сегодня выразить какие-то слова соболезнования, слова поддержки тем людям, которые пострадали в этой ситуации. Единственное, что мы сейчас можем сделать, - прийти, возложить цветы и почтить память тех, кто, к сожалению, ушел от нас в ходе такого ужасного события, как международный терроризм. Я надеюсь, что все виновные понесут наказание и справедливость восторжествует", - поделилась с журналистами студентка Уральского федерального университета Екатерина Платонова.
На городских билбордах убрали рекламу, вместо нее на медиаэкранах появились изображения со свечой памяти. Так, траурные рекламные щиты замечены не только в центре города, но и вдоль автомагистралей по всему Екатеринбургу и в аэропорту "Кольцово".
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 90 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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