https://ria.ru/20240323/terakt-1935256925.html

Создан Telegram-чат для всех, кого коснулся теракт в "Крокусе"

Создан Telegram-чат для всех, кого коснулся теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Создан Telegram-чат для всех, кого коснулся теракт в "Крокусе"

Чат в Telegram создан для всех, кого коснулась трагедия в "Крокусе", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:01

2024-03-23T13:01

2024-03-23T13:25

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

андрей воробьев

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935153486_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_fd83e0d22fbf3aa401887c0c108583ee.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Чат в Telegram создан для всех, кого коснулась трагедия в "Крокусе", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "С 10 утра в БЦ "Кубик" в помещениях фонда "Защитники отечества" у нас открыт Центр помощи. Кроме того, для всех, кого коснулась трагедия мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch" , - написал Воробьев в Telegram. В чате созданы несколько разделов, в том числе сверка списков погибших и пострадавших, где центр помощи принимает запросы от жителей на поиск данных о родных и близких. Также в чате опубликована информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, есть раздел для оказания психологической помощи. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, андрей воробьев, крокус сити холл, московская область (подмосковье)