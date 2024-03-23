Создан Telegram-чат для всех, кого коснулся теракт в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Чат в Telegram создан для всех, кого коснулась трагедия в "Крокусе", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "С 10 утра в БЦ "Кубик" в помещениях фонда "Защитники отечества" у нас открыт Центр помощи. Кроме того, для всех, кого коснулась трагедия мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch" , - написал Воробьев в Telegram. В чате созданы несколько разделов, в том числе сверка списков погибших и пострадавших, где центр помощи принимает запросы от жителей на поиск данных о родных и близких. Также в чате опубликована информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, есть раздел для оказания психологической помощи. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Чат в Telegram создан для всех, кого коснулась трагедия в "Крокусе", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С 10 утра в БЦ "Кубик" в помещениях фонда "Защитники отечества" у нас открыт Центр помощи. Кроме того, для всех, кого коснулась трагедия мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch" , - написал Воробьев в Telegram.
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
В чате созданы несколько разделов, в том числе сверка списков погибших и пострадавших, где центр помощи принимает запросы от жителей на поиск данных о родных и близких.
Также в чате опубликована информация о выплатах пострадавшим и семьям погибших, есть раздел для оказания психологической помощи.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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