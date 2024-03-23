https://ria.ru/20240323/terakt-1935256741.html

Воробьев назвал число госпитализированных после теракта в "Крокусе"

Воробьев назвал число госпитализированных после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Воробьев назвал число госпитализированных после теракта в "Крокусе"

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших во время теракта в "Крокус cити холл", в медучреждениях Москвы и Подмосковья сейчас находится 121... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T13:01

2024-03-23T13:01

2024-03-23T14:01

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших во время теракта в "Крокус cити холл", в медучреждениях Москвы и Подмосковья сейчас находится 121 госпитализированный, очень часто ранения сложные, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Сегодня в учреждениях Москвы и Подмосковья находятся 121 госпитализированный в различной форме тяжести. Очень часто ранения сложные и крайне тяжелые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь", - сказал Воробьев. Он добавил, что из 121 госпитализированного человека - пятеро детей, также произошло 2 летальных исхода. Воробьев заметил, что в тяжелых случаях пациентов переводят в высокотехнологичные клиники. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье)