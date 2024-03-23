https://ria.ru/20240323/terakt-1935255941.html

Захарова призвала США помнить, как они увязали теракт в "Крокусе" с ИГ*

Захарова призвала США помнить, как они увязали теракт в "Крокусе" с ИГ* - РИА Новости, 23.03.2024

Захарова призвала США помнить, как они увязали теракт в "Крокусе" с ИГ*

Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр терроризма в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:59

2024-03-23T12:59

2024-03-23T13:15

теракт в "крокус сити холле"

сша

происшествия

мария захарова

россия

брянская область

москва

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр терроризма в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле"."Главное, чтобы американские власти не забыли, как их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в "Крокус сити холл", с запрещенной террористической организаций ИГИЛ (ИГ, Исламское государство)*. Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования, - Украина. Та самая страна, которая руками западных либеральных режимов десять лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе, опередив в экстремистском угаре даже Косово", - написала Захарова.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.* Террористическая организация, запрещена в РоссииТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

сша

россия

брянская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, происшествия, мария захарова, россия, брянская область, москва, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)