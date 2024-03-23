https://ria.ru/20240323/terakt-1935253984.html

Президент Австрии выразил сочувствие российскому народу из-за теракта

Президент Австрии выразил сочувствие российскому народу из-за теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Президент Австрии выразил сочувствие российскому народу из-за теракта

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выразил сочувствие российскому народу, заявив, что ужасающие кадры нападения в Подмосковье шокируют. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:52

2024-03-23T12:52

2024-03-23T13:16

теракт в "крокус сити холле"

австрия

московская область (подмосковье)

александер ван дер беллен

в мире

крокус сити холл

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ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выразил сочувствие российскому народу, заявив, что ужасающие кадры нападения в Подмосковье шокируют. "Ужасающие кадры нападения на концертный зал в Москве просто шокируют. Наши мысли - с жертвами, их семьями и российским народом", - написал президент республики в своем аккаунте в соцсети Х. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

австрия

московская область (подмосковье)

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австрия, московская область (подмосковье), александер ван дер беллен, в мире, крокус сити холл