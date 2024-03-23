https://ria.ru/20240323/terakt-1935249976.html

Премьер Нидерландов назвал теракт в "Крокусе" шокирующим

Премьер Нидерландов назвал теракт в "Крокусе" шокирующим - РИА Новости, 23.03.2024

Премьер Нидерландов назвал теракт в "Крокусе" шокирующим

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в соцсети Х назвал шокирующим теракт в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:36

2024-03-23T12:36

2024-03-23T12:36

теракт в "крокус сити холле"

нидерланды

россия

московская область (подмосковье)

марк рютте

владимир путин

михаил мурашко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГААГА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в соцсети Х назвал шокирующим теракт в подмосковном "Крокус сити холле". "Ужасные кадры из Москвы, где многие были убиты в результате террористического акта… шокируют. Мои мысли с ними, их родственниками и русским народом", - написал Рютте. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По последним данным СК, при теракте погибли 93 человека, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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нидерланды

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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