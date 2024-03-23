https://ria.ru/20240323/terakt-1935249046.html

СК обратился к очевидцам событий в "Крокус Сити Холле"

СК обратился к очевидцам событий в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

СК обратился к очевидцам событий в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет в Telegram-канале попросил граждан, которые были в "Крокус Сити Холле" в момент теракта, и очевидцев предоставить информацию для... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:34

2024-03-23T12:34

2024-03-23T20:01

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Следственный комитет в Telegram-канале попросил граждан, которые были в "Крокус Сити Холле" в момент теракта, и очевидцев предоставить информацию для восстановления полной картины событий. "Следственный комитет обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также к очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий", — говорится в заявлении.Ведомство опубликовало номера телефонов, по которым можно позвонить, чтобы передать сведения: Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Начался пожар.По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации службы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, россия