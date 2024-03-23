https://ria.ru/20240323/terakt-1935247630.html

Террористы никогда не смогут расколоть россиян, заявили в СПЧ

Террористы никогда не смогут расколоть россиян, заявили в СПЧ - РИА Новости, 23.03.2024

Террористы никогда не смогут расколоть россиян, заявили в СПЧ

Террористы никогда не смогут расколоть россиян, люди едины, заявила член СПЧ, глава "Справедливой помощи Доктора Лизы" Ольга Демичева в Telegram-канале СПЧ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:32

2024-03-23T12:32

2024-03-23T14:04

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Террористы никогда не смогут расколоть россиян, люди едины, заявила член СПЧ, глава "Справедливой помощи Доктора Лизы" Ольга Демичева в Telegram-канале СПЧ. "Читаю слова поддержки из разных регионов России и в очередной раз понимаю, что мы едины. Террористы никогда не смогут расколоть нас. Люди пишут о готовности сдавать кровь, поддерживать раненых… Мы всегда были едины перед лицом беды. И всегда поддерживали тех, кто оказался жертвой террора… Люди России и сейчас готовы прийти на помощь каждому, кто стал жертвой терроризма", - сказала Демичева.Она отметила, что вчера множество врачей, реаниматологов, бросив дела, отправились помогать пострадавшим. "Мои друзья из "Справедливой помощи Доктора Лизы" подготовили и опубликовали памятку с важными телефонами, чтобы люди могли обращаться за профессиональной помощью", - добавила член СПЧ. Демичева подчеркнула, что сейчас важно не паниковать и выполнять свою работу, делать все возможное, чтобы такое не повторялось. "Нормальные люди во всем мире выражают соболезнования пострадавшим и близким погибших. А ненормальные… пытаются оправдать террористов и даже демонстрируют ликование от гибели наших мирных соотечественников. Так могут реагировать только чудовища и нелюди", - добавила она. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 90 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье)