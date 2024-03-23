https://ria.ru/20240323/terakt-1935245943.html

МИД Шри-Ланки выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холл"

МИД Шри-Ланки выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Шри-Ланки выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус Сити Холл"

Шри-Ланка осуждает теракт в "Крокус Сити Холл" и выражает искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации, говорится в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:24

2024-03-23T12:24

2024-03-23T12:24

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар – РИА Новости. Шри-Ланка осуждает теракт в "Крокус Сити Холл" и выражает искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации, говорится в заявлении МИД. "Шри-Ланка решительно осуждает подлый террористический акт, произошедший в торговом центре "Крокус Сити", повлекший за собой трагические человеческие жертвы и ранения. Такие трусливые акты насилия против гражданского населения отвратительны, и им нет места в цивилизованном обществе", - отметили в МИД островного государства. Правительство и народ Шри-Ланки выражают искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации в это скорбное время, добавили в дипломатическом ведомстве. "Терроризм во всех его формах и проявлениях должен быть безоговорочно осужден и искоренен. Шри-Ланка подтверждает свою приверженность глобальной борьбе с терроризмом и готова сотрудничать с международным сообществом в устранении этой серьезной угрозы миру и безопасности", - говорится в заявлении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)