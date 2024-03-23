https://ria.ru/20240323/terakt-1935244809.html

В Красногорской больнице рассказали о пострадавших при теракте в "Крокусе"

В Красногорской больнице рассказали о пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Красногорской больнице рассказали о пострадавших при теракте в "Крокусе"

В Красногорской больнице остаются 11 пострадавших в результате теракта в Красногорске, шесть - в тяжелом состоянии, пять - в средней тяжести, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:20

2024-03-23T12:20

2024-03-23T12:52

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Красногорской больнице остаются 11 пострадавших в результате теракта в Красногорске, шесть - в тяжелом состоянии, пять - в средней тяжести, сообщили в медучреждении. "В настоящий момент в нашей больнице остаются 11 пострадавших в результате теракта в Красногорске. Из них 6 в тяжелом состоянии в реанимации, 5 в средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Запас донорской крови имеется в достаточном количестве", - отметили в больнице, сообщение которой цитирует Минздрав Подмосковья.Стрельба в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), крокус сити холл