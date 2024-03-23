https://ria.ru/20240323/terakt-1935244343.html

Шольц осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Шольц осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Шольц осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в соцсети Х, что ФРГ осуждает террористическую атаку на невинных зрителей концерта в "Крокус сити холле" в Подмосковье. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:17

2024-03-23T12:17

2024-03-23T12:17

теракт в "крокус сити холле"

олаф шольц

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

в мире

германия

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в соцсети Х, что ФРГ осуждает террористическую атаку на невинных зрителей концерта в "Крокус сити холле" в Подмосковье."Мы осуждаем ужасную террористическую атаку на невинных зрителей концерта в Москве. Наши мысли - с семьями жертв и всеми пострадавшими", - написал он.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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олаф шольц, московская область (подмосковье), крокус сити холл, в мире, германия